Una promozione di WindTre può essere attivata ad un prezzo veramente concorrenziale, gli utenti sono liberi di accedervi senza costi aggiuntivi, ed allo stesso tempo approfittare di un bundle più unico che raro. L’attivazione è semplice ed alla portata di ognuno di noi, con i soliti vincoli legati alla disponibilità in relazione alla provenienza.

Avete capito bene, come al solito le migliori operator attack attualmente disponibili sono attivabili solo a determinate condizioni, che prevedono la portabilità del proprio numero di telefono, proveniendo da specifici operatori sul territorio nazionale. In questo caso, a differenza di quanto visto altrove, ricordiamo comunque che la promo può essere richiesta tramite il sito ufficiale, con la spedizione a domicilio della SIM.

WindTre, la promo da 7 euro è incredibile

Siete pronti a cambiare operatore telefonico? se la risposta fosse positiva, e foste in possesso di una SIM ricaricabile di Iliad (ma anche di un qualsiasi MVNO), sappiate che potrete richiedere la Go 101 Star+ Digital Easy Pay, una promozione da soli 7,99 euro al mese per sempre, con un solo vincolo: il pagamento del canone dovrà avvenire direttamente tramite carta di credito non ricaricabile o conto corrente bancario.

L’accesso è rapidissimo, basterà collegarsi al sito ufficiale e richiederla, per poi godere periodicamente di illimitati minuti da utilizzare verso tutti, oppure anche di 200 SMS e ben 101 giga di traffico dati alla massima velocità disponibile. La versione Easy Pay porta con sè il vincolo contrattuale, controllate attentamente i dettagli sul sito, onde evitare brutte sorprese.