WindTre ha sempre rivolto la sua attenzione ai clienti Iliad e MVNO dedicando loro delle offerte particolarmente vantaggiose così da invogliarli a effettuare il trasferimento del numero.

I clienti in questione, infatti, anche questo mese hanno a disposizione il pacchetto di offerte WindTre GO, che include quattro tariffe economiche.

WindTre GO: tutte le offerte per chi effettua la portabilità!

L’offerta più economica per i clienti Iliad e MVNO è la WindTre GO 50 Star + Digital. A soli 7,99 euro al mese, l’offerta permette di ottenere minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 50 GB di traffico dati per la navigazione. I clienti non dovranno sostenere alcun costo iniziale poiché la SIM e l’attivazione saranno offerte gratuitamente da WindTre, che richiede esclusivamente il pagamento della spesa di rinnovo tramite credito residuo.

La WindTre GO 101 Star + Digital con Easy Pay richiede lo stesso costo di rinnovo della tariffa appena menzionata ma, in questo caso, i clienti dovranno affrontare la spesa tramite carta di credito, conto corrente o carta conto. A distinguere le due offerte compensa anche la quantità di Giga mensilmente previsti. Infatti, al costo di 7,99 euro al mese, l’offerta include: minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 101 GB di traffico dati per la navigazione.

Andando incontro a una spesa di 8,99 euro al mese, invece, è possibile ottenere la WindTre GO 150 Flash + Digital con Easy Pay. Anche questa volta il pagamento mensile dovrà essere effettuato tramite carta di credito, conto corrente o carta conto e i clienti potranno usufruire di: minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 150 GB di traffico dati per la navigazione.

Infine, l’offerta WindTre GO 100 Special + Digital si dimostra l’opzione adeguata per tutti i nuovi clienti che desiderano ottenere una quantità abbondante di Giga pur sostenendo il costo di rinnovo tramite credito residuo. Infatti, la tariffa in questione prevede una spesa di 9,99 euro al mese e include: minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 100 GB di traffico dati per la navigazione.