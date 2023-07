La tecnologia non è mai stata così avanzata come negli ultimi anni e questo non riguarda solo i settori più ingegneristici ma tocca davvero ogni ambito della nostra vita quotidiana.

Basti pensare alla controversa intelligenza artificiale che sta dividendo il mondo in due grandi fazioni di pro e contro, oppure delle realtà aumentata e virtuale, due branche nate principalmente per il settore del gaming ma che hanno estrema risonanza in diversi ambiti.

Realtà aumentata: di cosa si tratta?

In particolare ci concentreremo sulla realtà aumentata e sulle applicazioni che essa può avere in settori davvero importanti per l’uomo come può essere quello sanitario. Ma partiamo dall’inizio? Cosa si intende per realtà aumentata?

La realtà aumentata è una realtà potenziata grazie all’intervento di informazioni digitali che non potrebbero essere percepite dai cinque sensi. In parole semplici è come se fosse una coesione tra la realtà e il mondo digitale. La realtà aumentata utilizza diversi strumenti che vanno dal semplice smartphone a tecnologie più complesse.

Qual è il suo utilizzo nel settore sanitario?

Ma come può una tecnologia nata per migliorare l’esperienza dei gaming rivoluzionare un settore così importante? La realtà aumentata è molto utilizzata nella sanità pubblica e privata di molti paesi del mondo.

Grazie alla realtà aumentata è possibile migliorare di gran lunga la precisione chirurgica testando piccoli e grandi interventi su modelli 3D dei pazienti, provando tecniche ostiche ed esercitandosi più volte.

Inoltre si è in grado di migliorare l’esperienza dei pazienti, minimizzando ansie e paure attraverso dei modelli tecnologici che mostrino tutti i passaggi degli interventi. Oppure aiutare i pazienti che hanno bisogno di lunghe sessioni fisioterapiche o di supporto in condizioni di stress postraumatico.

Gli utilizzi della realtà aumentata nel settore sanitario sono davvero infiniti e questa tecnologia può davvero essere utilizzata nel modo corretto per aiutare medici e personale sanitario in primis e di conseguenza pazienti sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista mentale.