Trovare la carrozzeria dell’auto completamente assaltata da escrementi di uccello non è di certo confortante. Inoltre, quando la quantità è anche elevata, può considerarsi a tutti gli effetti imbarazzante.

Non è facile prevedere una situazione del genere, anche se nel momento in cui parcheggiamo sotto gli alberi o i cornicioni degli edifici, un po’ ce lo dobbiamo aspettare.

Questo perché spesso gli uccelli si riposano tranquillamente in questi posti e nidificano. Sentendosi dunque a casa, non si fanno particolari problemi a lasciare sulla tua carrozzeria dei “regalini”.

Escrementi sull’auto: oltre all’estetica c’è anche un fattore corrosivo

La problematica principale in tutto ciò è che l’acido urico contenuto nelle feci degli uccelli crea seri danni alla vernice della nostra auto. Dunque, procrastinare il compito di pulire gli escrementi dalla carrozzeria porterà sicuramente conseguenze gradi all’auto.

L’acido urico infatti inizierà a corrodere lo strado superiore del rivestimento trasparente della carrozzeria. Inoltre, se gli escrementi si vanno a depositare sul cofano quando è ancora bollente, il calore accelererà il processo di corrosione e rimuovere gli escrementi sarà molto difficile.

Non possiamo certamente impedire ai piccioni di defecare sulla nostra auto ma possiamo senz’altro adottare delle misure adatte per evitare che ciò accada. Intervenire in tempo quando magari gli escrementi non si sono ancora incrostati è un’ottima soluzione. Ma come intervenire?

Agiamo subito e risolviamo il problema in pochi step

Una soluzione da prendere in considerazione è quella di acquistare una copertura per auto, non solo la proteggerebbe dagli escrementi ma anche da salsedine, raggi UV e dalla grandine.

Proteggendo la nostra automobile con una copertura eviteremo a priori problemi di escrementi che danneggiano la vernice. Nel caso in cui il danno sia stato già fatto, ci sono dei prodotti specifici in commercio a cui possiamo affidarci. In alternativa, possiamo accontentarci anche di acqua e sapone.

Il prodotto o il preparato di acqua e sapone dovrà essere spruzzato sulla zona che ci interessa e deve agire per qualche minuto. Successivamente, armiamoci di pezza morbida oppure ovatta e strofiniamo delicatamente con movimenti circolari.

Infine, sarà buona norma lavare l’auto completamente con un prodotto specifico e un’idropulitrice.