WindTre ripercorre la strada intrapresa nel corso delle precedenti settimane, mettendo sul piatto un’occasione più unica che rara: avere 150 giga di traffico dati al mese, pagandoli solamente 8 euro, ad una condizione in particolare.

Il limite, lo diciamo subito, riguarda più che altro la possibilità di richiedere la promo in esclusiva per coloro che decidono di abbandonare Iliad o un MVNO. La portabilità, come potrete immaginare, è strettamente obbligatoria; al contrario, invece, l’attivazione è possibile direttamente dal sito ufficiale, con spedizione della SIM (gratuitamente) al proprio domicilio. I costi iniziali da sostenere saranno circa di 19 euro, comprensivi di promo e di prima ricarica per il rinnovo.

WindTre, queste occasioni sono imperdibili

Il suo nome è Go 150 Flash+ Digital Easy Pay, si tratta della promozione più venduta del momento, rappresentante la perfetta soluzione su cui gli utenti possono fare affidamento per il rapporto qualità/prezzo conveniente. Il suo costo fisso è di soli 8,99 euro, essendo una promo disponibile in variante Easy Pay, è bene sapere che il pagamento del canone è previsto solo con carta di credito o conto corrente (non credito residuo).

Indipendentemente dal modo in cui sarà necessario pagare il canone, è comunque bene sapere che la promo permette di accedere a ben 150 giga di internet alla velocità del 4G+, con annessi illimitati minuti da utilizzare verso ogni numero registrato sul territorio italiano, ed anche ben 200 SMS da spendere liberamente.