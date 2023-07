La piattaforma Amazon sta proponendo con un coupon di 100 euro di sconto una vera e propria “centrale elettrica portatile” da 600W.

Si tratta, per la precisione, di un pannello solare portatile che garantisce un accumulo di energia da sfruttare per qualsiasi cosa. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Amazon: centrale elettrica con 100 euro di sconto

La stazione di alimentazione portatile CTECHi da 600 W GT600 ha una capacità super grande di 384 Wh e può alimentare dispositivi con 600 W CA (la potenza di picco è 1200 W)! Questo generatore portatile utilizza Pure Sine Wave e la possibilità di danneggiare i prodotti elettrici è estremamente bassa. È possibile utilizzare questa batteria di backup di emergenza in modo sicuro e protetto.

Il prodotto viene fornito con 10 tipi di connettori di MC4, DC5.5 * 2.1mm, DC5.5 * 2.5mm, DC6.5 * 3.0mm, DC8mm e così via, il pannello solare CTECHi 100W è il solare ideale caricabatteria per alimentatore portatile. Questa centrale solare portatile ha una lunga durata, eccellenti prestazioni di carica e scarica e una buona stabilità termica ed è un fosfato di ferro di litio standard per veicoli elettrici che può essere utilizzato nelle regioni fredde in mezzo inverno.

Questo alimentatore portatile è dotato di una luce LED che può essere utilizzata al buio e l’intensità della luce può essere regolata. La porta QC 3.0 e la porta USB inviano automaticamente la corrente ottimale fino a una corrente massima di 3 A e 2,4 A. Il prezzo è di 479 euro a cui è possibile scalare un coupon di 100 euro, visitate la piattaforma a questo link per maggiori dettagli.