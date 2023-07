Attualmente una delle offerte che sta stimolando sempre di più la voglia di cambiare gestore negli utenti italiani è quella che appartiene a un gestore virtuale. Si tratta ovviamente di Kena Mobile, provider super famoso ultimamente grazie ai suoi contenuti e ai prezzi che offre.

La promo STAR è quella migliore visto il rapporto tra qualità, quantità e prezzo. Ovviamente non ci sono dubbi: sottoscrivere un’offerta del genere può tornare vantaggioso per più motivazioni. Il primo motivo è quello che vede un prezzo nettamente più basso del solito, mentre il secondo consiste nei tanti contenuti disponibili. In realtà c’è anche un terzo motivo: Kena Mobile infatti consente a tutti di avere 50 giga in più scegliendo il servizio di ricarica automatica.

Kena Mobile ha la promo del secolo: ecco la STAR con 130 giga a soli 6,99 euro al mese

Ricaricando automaticamente il proprio numero, i giga contenuti all’interno dell’offerta passeranno da 130 a 180, tutti in rete 4G. Non bisogna poi dimenticare che c’è anche la possibilità di avere minuti senza limiti verso tutti con 1000 SMS da inviare a chiunque. Il prezzo mensile sarà sempre lo stesso, ovvero soli 6,99 € al mese per sempre.

Da ricordare che questa offerta non è soggetta ad alcun tipo di rimodulazione. Una volta sottoscritta a questo prezzo, non sarà modificabile e resterà per sempre uguale. È questa una delle più grandi differenze rispetto ai gestori stivali che pur offrendo una qualità maggiore, non garantiscono lo stesso costo mensile per sempre. Ora tocca solo a voi dare uno sguardo sul sito ufficiale.