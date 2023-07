Se state cercando un paio di cuffie Bluetooth di alta qualità ad un prezzo conveniente, non potete non acquistare le Xiaoni Redmi Buds 4 Lite, che sono pure proposte in offerta su Amazon.

Sono vendute, ormai come tutte quante le cuffie Bluetooth, con la relativa custodia che fa anche da caricatore. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Xiaomi Redmi Buds 4 Lite in offerta

Con il Bluetooth 5.3 la trasmissione è stabile e veloce in modo da ottenere un minor consumo della batteria e ridurre i problemi di interruzione. Il driver dinamico con diaframma composito di 12mm intensifica la struttura della cavità e riduce efficacemente le distorsioni.

La batteria ha una lunga durata ed assicura 5 ore di autonomia con una singola ricarica e fino a 20 ore totali con la custodia di ricarica. Le cuffie in questione inoltre supportano Google fast pair, gli auricolari si connettono velocemente al telefono Android con l’apertura della custodia.

Sono leggere e portatili, hanno resistenza all’acqua IPX4 che li protegge da sudore e pioggia rendendoli adatti anche agli allenamenti. Queste cuffie le potete trovare a soli 23.79 euro invece di 34.99 euro, con uno sconto del 32%. Visitate questo link per maggiori dettagli.