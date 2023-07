TIM Vision, grazie alla nuova promo DAZN non lo paghi e in più hai diritto al pacchetto gold

TIM ha recentemente lanciato una promozione per i suoi pacchetti Calcio e Sport e Gold, offrendo ai clienti l’opportunità di accedere a una vasta gamma di contenuti sportivi e di intrattenimento. Questa offerta comprende l’accesso a tutte le partite della Serie A tramite DAZN e alla Champions League tramite Infinity+. L’attivazione è gratuita e il costo è azzerato fino al 26 agosto.

TIM Vision: cosa comprende il pacchetto?

Il pacchetto Calcio e Sport, riservato ai nuovi clienti TIM Vision e ai clienti TIM Vision Light, prevede un canone azzerato fino al 26 agosto 2023, poi 19,99€ al mese fino al 31 dicembre 2023 e 29,99€ a partire da gennaio 2024. Inoltre, l’attivazione è gratuita per tutte le richieste online fatte entro il 29 luglio 2023. Questo pacchetto offre l’accesso a TIM Vision, DAZN, Infinity+ e Amazon Prime Video (per i primi 6 mesi).

Se i clienti desiderano vedere i contenuti di DAZN su dispositivi connessi a reti internet diverse, possono sfruttare un’offerta di TIM per passare al piano DAZN Plus. Questo pacchetto costa 5€ per i primi 5 mesi, poi il prezzo sale a 15€ al mese, in aggiunta ai costi del pacchetto Calcio e Sport.

Per quanto riguarda il pacchetto Gold, questo include tutti i contenuti di TIM Vision, più DAZN (con il piano Standard), Disney+, Netflix (piano Standard) e Infinity+. La promozione offre il pacchetto Gold a 10€ fino al 26 agosto 2023, poi 35,99€ fino al 31 dicembre e 45,99€ al mese a partire da gennaio 2024. Anche in questo caso, l’attivazione è gratuita per le richieste online fatte entro il 29 luglio 2023.

L’attivazione di TIM Vision può essere effettuata direttamente online e in pochi minuti. Se un cliente desidera disdire il servizio, può farlo in qualsiasi momento attraverso diverse modalità, tra cui l’Area Clienti MyTim, la posta, l’email, il Servizio Clienti 187 o 119, o direttamente in negozio.