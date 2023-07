La piattaforma Amazon sta attualmente proponendo una MicroSD Kingston Canvas da ben 128 GB a meno di 10 euro.

Si tratta di un prodotto scontato del 45%, andiamo a scoprire insieme tutte le sue caratteristiche.

Kingston Canvas MicroSD da 128 GB in offerta su Amazon

La micro SD è una piccola scheda di memoria che viene inserita all’interno di telefoni cellulari o videocamere o fotocamere digitali per archiviare file (fotografie, video o documenti in formato digitale). Oltre a svolgere questa funzione di archivio, le schede micro SD vengono usate anche per espandere la capacità di memoria dei dispositivi mobili. Allo spazio di memoria fisico disponibile su smartphone e tablet può essere affiancato quello removibile disponibile sulla scheda micro SD.

Queste schede di memoria, che prendono il nome dall’espressione Micro Secure Digital, hanno una dimensione di 15 x 11 millimetri e uno spessore di 1 millimetro. La scheda va inserita nell’apposito slot disponibile nei dispositivi ed è subito pronta per l’archiviazione dei file. La capacità di memoria delle schede micro SD è compresa tra 128 MB e 512 GB. Più precisamente, sono schede micro SD quelle che hanno una memoria fino a 2 GB.

La piattaforma Amazon ne propone di diversi tagli di memoria, ma quello che ci è saltato all’occhio è proprio quello da 128 GB, scontato del 45% a soli 9.83 euro invece che 17.99 euro. Seguite questo link per scoprire tutti gli altri dettagli a riguardo.