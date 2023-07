Il bollo auto, una delle tasse che tutti vorrebbero non dover pagare nel corso dell’anno, può diventare completamente gratis, in modo legale, a patto che comunque si rispettino determinati requisiti necessari per raggiungere la completa esenzione dal pagamento.

Prima di raccontarvi il motivo per il quale non lo si dovrebbe pagare, cerchiamo di capire di cosa stiamo parlando. Il bollo auto è, in parole povere, la tassa di circolazione che il proprietario di un qualsiasi mezzo (sia moto, auto o camion) a motore deve pagare allo Stato Italiano. Il suo costo varia in relazione a quella che è la potenza effettiva del mezzo stesso, espressa in kW; il pagamento deve essere completato una volta all’anno, con direzione la Regione di appartenenza, tramite home banking, in tabaccheria, RID bancario o in Posta.

Bollo auto, oggi è gratis per questi utenti

Nell’ultimo periodo l’attenzione degli Stati si è riversata sull’idea di ridurre al massimo l’emissione di CO2, anche da parte delle automobili, per questo è stato fortemente spinto l’elettrico con incentivi all’acquisto delle vetture, e promesse di bonus sul pagamento del Bollo Auto. Parlare di una Legge generale sul nostro territorio è impossibile, proprio perché la suddetta tassa viene gestita dalla Regione, ma in genere chi acquista un elettrico può godere di 3-5 anni di esenzione dal Bollo Auto, oppure in Lombardia e Piemonte l’esenzione è estesa a tutta la durata della vita del mezzo.