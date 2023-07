Spotify segue, nostro malgrado, il trend del mercato decidendo a sua volta di aumentare i prezzi degli abbonamenti sul territorio nazionale italiano; dopo gli annunci all’estero, purtroppo proprio oggi è arrivata la conferma anche per il mercato nostrano: i prezzi aumenteranno a partire dai rinnovi di Agosto.

Con una semplice mail a tutti gli iscritti al servizio, ricevuta anche dall’autore di questo articolo, l’azienda ha comunicato l’aumento del costo mensile del servizio, senza giustificazioni o arrecando motivazioni particolari, semplicemente costerà di più. Essendo un servizio a rinnovo mensile, tutti hanno la possibilità di recedere gratuitamente dal contratto, disattivando il rinnovo automatico, ricordando ad ogni modo che i cambiamenti avranno luogo a partire dal mese di Agosto.

Spotify, quanto costa con i nuovi abbonamenti

I prezzi, bisogna ammetterlo, non sono aumentati di troppo, più precisamente il piano base passa da 9,99 a 10,99 euro, lo student da 4,99 a 5,99 euro, con un incremento “raddoppiato” per quanto riguarda i piani Family, passaggio da 15,99 a 17,99 euro, oppure Duo, con il costo che sarà di 14,99 euro rispetto a 12,99 euro attivo fino a ieri.

Un piccolo incremento che fa sicuramente storcere il naso alla maggior parte di coloro che sono attualmente iscritti al servizio, sopratutto in un periodo storico in cui nostro malgrado tutto costa di più, non ci saremmo aspettati di scontrarci con un incremento anche di uno dei servizi di streaming musicali più amati in Italia. Ora la palla passa ai consumatori, sarà necessario verificare a tutti gli effetti se vi sarà un esodo effettivo da Spotify, oppure verrà accettato mestamente l’incremento (come ad esempio da Netflix).