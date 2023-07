Motorola Razr 40 è disponibile da oggi in Italia, ecco quanto costa

Motorola Razr 40 è in vendita da oggi, 25 luglio 2023, sul territorio italiano. Lo smartwatch pieghevole, progettato con un design iconico in pelle vegana di altissima qualità, divertente e scanzonato, realizzato appositamente per tutti coloro che amano distinguersi dalla massa, ma non solo.

Lo smartphone punta a reinterpretare lo stile dei pieghevoli, ponendosi in una nuova veste più tascabile e con tantissime colorazioni pronte a fare tendenza. Con Flex View sarà possibile accedere alle notifiche senza aprire lo smartphone, ma una volta aperto sarà possibile tuffarsi in un ampissimo schermo pOLED da ben 6,9 pollici di diagonale, arricchito dalla multimedialità garantita dal Dolby Atmos ed un insieme di fotocamere di alto livello.

Motorola Razr 40 – alcune specifiche tecniche

Motorola Razr 40 ha lo stesso design del fratello maggiore, Razr 40 Ultra, si piega completamente a metà, la combinazione pelle vegana e Gorilla Glass Victus è decisamente unica, risultando facile da impugnare. Nella parte esterna troviamo un display da 1,5 pollici completamente touchscreen, con estrema personalizzazione, e possibilità di visualizzare numerose informazioni (tra cui meteo, calendario, notifiche, lettore multimediale e simili).

Il comparto fotografico è composto da vari sensori, un principale da 64 megapixel con stabilizzatore ottico OIS e un ultrawide + macro da 13 megapixel, senza dimenticarsi del sensore ToF per un autofocus più rapido e preciso. Nella parte interna, invece, trova posto una fotocamera frontale da 32 megapixel, utilizzabile ad esempio anche come specchio per realizzare il selfie perfetto. Non mancano le più classiche funzioni, come Auto Smile Capture e Photo Booth, per rendere le operazioni di scatto sempre più piacevoli e alla moda.

Riepilogando alcune delle principali specifiche tecniche: display pOLED da 6,9 pollici con refresh rate a 144Hz, processore Qualcomm Snapdragon della serie 7, memoria RAM LPDDR4X, batteria da 4200mAh, con ricarica wireless e rapida a 30 watt, sistema operativo Android 13 stock, con pochissima personalizzazione software. Motorola Razr 40 può essere acquistato da oggi al prezzo di listino di 899,90 euro, nelle colorazioni Sage Green, Vanilla Cream e Summer Lilac.