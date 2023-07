Potrebbe sempre tornare utile avere a bordo della nostra macchina un caricabatterie per auto, per qualsiasi evenienza anche se ovviamente si spera sempre di non doverlo utilizzare.

Se siete scaramantici e volete acquistarlo, vi proponiamo la marca URAQT, che è anche proposto ad un ottimo prezzo su Amazon. Ecco tutti i dettagli.

Caricabatterie auto URAQT ad un prezzo ottimo su Amazon

Il caricabatterie per auto 8A può caricare tutte le batterie piombo-acido 12V 24V, 6AH-150AH, compatibile con i tipi di batterie piombo-acido: GEL, AGM, Wet, EFB, MF, SLA, VRLA (è severamente vietato caricare batterie al litio). Tipi di auto applicabili: auto, moto, camion, tosaerba, barche, camper, yacht, ecc.

Il prodotto è dotato di un touch screen digitale LCD che visualizza la temperatura, la corrente, la tensione e la capacità della batteria e può farti conoscere lo stato della batteria a colpo d’occhio. Seleziona automaticamente la modalità estate o inverno in base alla temperatura ambiente e smette di funzionare quando la batteria è completamente carica. Inoltre dispone anche di protezione da sovratensione, protezione da inversione di connessione, protezione da cortocircuito, protezione da sovracorrente, protezione da surriscaldamento e protezione da bassa tensione.

La funzione di reset degli impulsi alti e bassi di caricabatterie di mantenimento aiuta a riparare batterie poco vulcanizzate, batterie a basso voltaggio e batterie non utilizzate da molto tempo. Si tratta di un prodotto portatile e molto facile da utilizzare, che potrete avere per soli 25.99 euro. Seguite questo link per maggiori dettagli a riguardo.