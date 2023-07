Ultimamente le auto elettriche stanno prendendo il posto di quelle termiche e ricaricarle a casa può diventare davvero la soluzione più semplice non solo per risparmiare ma anche per avere la comodità di una ricarica “smart“. Abbiamo avuto la possibilità di testare la Wattsaving E22 scoprendo pregi e difetti di questo prodotto. Scopriamolo insieme.

Cos’è una Wallbox

Nel mondo in continua evoluzione della mobilità elettrica, emerge un elemento chiave: la stazione di ricarica a parete, comunemente conosciuta come Wallbox. Questo dispositivo, solitamente installato in un garage o in un parcheggio privato, serve come punto di rifornimento energetico per i veicoli elettrici.

Funziona come un intermediario tra la rete elettrica domestica o aziendale e l’auto elettrica, fornendo l’energia necessaria per ricaricare la batteria del veicolo. Il collegamento avviene tramite un cavo specifico, che trasferisce l’energia direttamente alla batteria dell’auto.

Il vantaggio principale di questo dispositivo rispetto alla ricarica standard tramite una presa di corrente domestica è la velocità. Grazie alla capacità di gestire correnti più elevate, il tempo necessario per una ricarica completa si riduce notevolmente.

Ma non si tratta solo di velocità. Queste stazioni di ricarica sono dotate di funzioni di sicurezza avanzate per garantire un processo di ricarica sicuro e affidabile. Protezione da sovraccarico, sovratensione e sovracorrente sono solo alcune delle caratteristiche che contribuiscono a questo.

Alcuni modelli offrono anche funzionalità intelligenti, come la programmazione della ricarica durante le ore di minor consumo energetico, permettendo di risparmiare sui costi dell’elettricità.

Differenze tra Wallbox monofase e trifase

La versione monofase della Wallbox utilizza una singola fase della rete elettrica per fornire energia al veicolo. Questo tipo di installazione è più comune nelle abitazioni private, dove la rete elettrica è generalmente monofase. Sebbene la ricarica monofase possa richiedere più tempo rispetto alla versione trifase, offre comunque una velocità di ricarica significativamente superiore rispetto a una presa di corrente domestica standard.

D’altra parte, la Wallbox trifase utilizza tutte e tre le fasi della rete elettrica, permettendo una ricarica molto più rapida. Questo tipo di installazione è più comune in contesti commerciali o industriali, dove la rete elettrica è generalmente trifase. Tuttavia, alcune abitazioni private possono essere dotate di una rete elettrica trifase, permettendo l’installazione di una Wallbox trifase.

Per una Wallbox monofase, la potenza massima di ricarica è generalmente di 7,4 kW in molti paesi europei, dove la tensione di rete è di 230 volt e la corrente massima per fase è di 32 ampere (230V x 32A = 7,4 kW).

Per una Wallbox trifase, la potenza massima di ricarica è generalmente di 22 kW in molti paesi europei, dove la tensione di rete per fase è di 230 volt e la corrente massima per fase è di 32 ampere. Poiché la ricarica trifase utilizza tutte e tre le fasi della rete elettrica, la potenza massima è triplicata rispetto alla ricarica monofase (230V x 32A x 3 = 22 kW).

Contenuto della confezione

La confezione è molto semplice e sembra essere stata realizzata in materiale riciclabile. All’interno troviamo:

Wallbox con cavo di ricarica di 5 metri

Basetta di collegamento al muro

Viti varie

Supporto per cavo

Manuale Istruzione

Morsettiera Trifase/monofase

Montaggio

L’installazione della Wallbox Wattsaving E22 da 22kW è un processo che richiede attenzione e competenza, ed è fortemente consigliato farla eseguire da un installatore locale o un elettricista autorizzato. Logicamente bisogna capire se collegarla in monofase o in modalità trifase e solo in questo ultimo caso bisogna chiedere al proprio gestore di energia elettrica il cambio del contatore. Poi bisogna:

Scelta della posizione: La Wallbox può essere installata sia all’interno che all’esterno della casa. È importante scegliere una posizione che sia facilmente accessibile per il veicolo e che abbia un adeguato accesso alla rete elettrica. Preparazione del sito: Prima dell’installazione, è necessario preparare il sito. Questo può includere il tracciamento dei cavi elettrici, la preparazione della parete per il montaggio e l’installazione di un quadro elettrico dedicato se necessario. Montaggio della Wallbox: Si deve utilizzare la staffa di montaggio contenuta nella confezione fissandola al muro con il relativo kit. Collegamento alla rete elettrica: La Wallbox può essere collegata sia a una rete elettrica monofase che trifase. Il collegamento dovrebbe essere eseguito da un professionista per garantire la sicurezza e la conformità alle normative locali e i cavi devono essere collegati alla morsettiera seguendo lo schema contenuto nella confezione. Fissaggio del corpo principale: Collegata la morsettiera sarà sufficiente incastare la wallbox alla staffa di fissaggio e abilitare il quadro elettrico per mettere subito in funzione la stessa. Verifica dell’installazione: Una volta completata l’installazione, è importante verificare che tutto funzioni correttamente. Questo può includere il controllo del corretto funzionamento della Wallbox e la verifica che il veicolo si carichi correttamente.

Design e Materiali

La Wallbox Wattsaving E22 da 22kW è un vero e proprio gioiello di design e ingegneria. Con un’estetica pulita e moderna, si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente, sia che si tratti di un garage domestico o di un parcheggio aziendale.

Il corpo principale della Wallbox è realizzato in materiali robusti e resistenti, progettati per resistere all’usura del tempo. La scelta dei materiali non solo garantisce la durata del dispositivo, ma contribuisce anche alla sua estetica elegante e minimalista. Si può installare sia all’interno che all’esterno senza avere nessun tipo di problema.

Uno degli elementi più distintivi del design della Wallbox è la sua ghiera LED. Questo anello luminoso non solo fornisce un feedback visivo sullo stato di funzionamento del dispositivo, ma aggiunge anche un tocco di modernità al design complessivo.

La stessa è disponibile in quattro colori – bianco, blu, nero e viola – permettendo agli utenti di scegliere il colore che meglio si adatta al loro stile o all’ambiente in cui il dispositivo sarà installato.

Funzionalità

Una delle caratteristiche principali di questa Wallbox è la sua serie di funzioni di sicurezza avanzate. È dotata di protezione da sovraccarico, sovratensione e sovracorrente. Queste funzioni proteggono sia l’utente che il veicolo da potenziali problemi elettrici, garantendo un processo di ricarica sicuro e affidabile.

La stessa è dotata di un tasto di reset, che permette di ripristinare facilmente il dispositivo in caso di necessità. Questo può essere particolarmente utile in caso di interruzioni di corrente o di altri problemi che potrebbero interrompere il normale funzionamento.

Un altro elemento chiave del design della Wallbox è la ghiera LED, che fornisce un feedback visivo sullo stato di funzionamento del dispositivo. Quando è in funzione e tutto sta funzionando come dovrebbe, la ghiera LED indica che la ricarica è in corso.

Purtroppo non dispone di un’applicazione associata e non offre la possibilità di regolare la potenza di ricarica. Questo significa che gli utenti non possono modificare la velocità di ricarica in base alle loro esigenze specifiche o monitorare la ricarica attraverso un’applicazione mobile.

Il prodotto è compatibile con lo standard Type 2 grazie al cavo di 5 metri e l’apposito connettore. Noi lo abbiamo testato su Cupra Born, Renault Zoe e Cupra Formentor Plug-In senza riscontrare alcun tipo di problema e con la massima compatibilità.

Carina la funzionalità RFID che permette l’avvio della ricarica solamente utilizzando l’apposita scheda contenuta nella confezione. Questo permette che altre persone non possano utilizzarla senza il nostro consenso.

Il nostro test

La wallbox si è comportata sempre in modo “impeccabile” ricaricando il nostro veicolo elettrico alla massima potenza. Come detto in precedenza peccato per la mancanza della possibilità di regolare la velocità di ricarica. Per il resto è un’ottima Wallbox che può essere acquistata sul sito ufficiale a 499$. Un prezzo davvero eccezionale per un prodotto dalle caratteristiche interessanti e dal design accattivante.