Un volantino davvero molto interessante vi attende in questi giorni da Unieuro, i nuovi prezzi sono tra i più bassi che abbiamo mai visto, e riguardano più che altro la possibilità di accedere a prodotti di qualità, legati sia a categorie merceologiche meno acquistate, come ad esempio gli elettrodomestici, che gli smartphone, i dispositivi più richiesti del mercato.

Avvicinarsi alla campagna promozionale di Unieuro è decisamente più semplice di quanto potreste mai immaginare, infatti gli acquisti possono essere completati in egual misura sia in negozio, che anche online sull’e-commerce ufficiale. Coloro che decideranno di optare per questa seconda strada, devono comunque sapere che la spedizione presso il proprio domicilio è da ritenersi gratuita per ogni ordine che ha un valore superiore ai 49 euro.

Unieuro, ottime occasioni per spendere poco da oggi

Come gli altri rivenditori di elettronica, anche Unieuro decide di abbracciare il SottoCosto, mettendo sul piatto alcuni dei migliori prezzi bassi in circolazione. Gli utenti che da tempo stavano aspettando di acquistare un top di gamma di casa Samsung, saranno felici di sapere che oggi finalmente potranno soddisfare il proprio desiderio, con il Galaxy S23, che costa effettivamente soli 799 euro.

Volendo invece ridurre l’esborso sotto i 450 euro, la scelta potrà ricadere tra Galaxy S23 FE, Galaxy A53, Galaxy A34, TCL 408, Redmi A1, Redmi Note 12 Pro ed una buona selezione di altri prodotti interessanti. Per i dettagli, ad ogni modo, potete pensare di aprire il sito ufficiale o le pagine che trovate elencate nell’articolo.