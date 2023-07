La nuovissima campagna promozionale di casa trony prova ad abbracciare più categorie merceologiche possibile, mettendo a disposizione del pubblico un rapporto qualità/prezzo assolutamente invidiabile. Spendere poco è possibile, anche senza prestare particolare attenzione alla dislocazione territoriale.

Gli acquisti, in netto contrasto con quanto osserviamo solitamente da Euronics e simili, possono essere completati dovunque si voglia in Italia, senza costi aggiuntivi o vincoli particolari da sottolineare. Gli ordini comprendono sempre prodotti con garanzia di 24 mesi, ed anche completamente sbrandizzati, nel caso in cui si parli di telefonia mobile.

Trony, le offerte del volantino sono infinite

I prezzi del volantino sono estremamente bassi, ma prestate attenzione al fatto che stiamo a tutti gli effetti parlando di un SottoCosto, ciò sta a significare che il numero di unità disponibili in negozio è estremamente limitato, ed allo stesso tempo potrebbero terminare molto prima del previsto. La campagna è attiva da oggi, 21 luglio, in tutti i punti vendita in Italia.

Osservando da vicino il mondo della telefonia mobile, non possiamo che apprezzare la presenza di nuove occasioni anche legate alla fascia alta della telefonia mobile; sono due i modelli da non perdere di vista, in primis parliamo di Apple iPhone 14, acquistabile a 849 euro, ma non bisogna nemmeno dimenticarsi del Galaxy S23, un vero e proprio must have per questo 2023, che oggi costa 879 euro.

Nel mezzo potremmo annoverare tanti altri modelli decisamente interessanti, ma per comodità vi indichiamo il link a cui collegarvi per scoprirli in esclusiva, e le pagine del volantino che trovate qui sotto.