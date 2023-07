Sky, una delle più famose piattaforme Streaming esistenti, propone nuove e super convenienti offerte per i suoi nuovi clienti.

Infatti, tutti i nuovi utenti che attiveranno direttamente online il pacchetto promozionale per la rete fissa, che include anche Sky Tv o la scelta di una smart TV Glass, potranno godere di una molteplicità di servizi, quali voce, Internet e TV, al costo di soli 19.90 euro per i primi 18 mesi di attivazione.

La nuova promozione propone alcune soluzioni tra cui scegliere.

Sky WiFi: Scegli il tuo pacchetto

SKY WIFI.

Con un prezzo di 19.90 euro al mese per i primi 18 mesi, dopodiché 29.90 euro al mese. Offre:

– Una connessione Internet illimitata alla massima velocità con fibra ottica (FTTC e FTTH);

– Chiamate a consumo;

– Modem WiFi Hub.

SKY WIFI PLUS.

Con un prezzo di 19.90 euro per i primi 18 mesi, dopodiché 34.90 euro al mese. Offre:

– Connessione Internet illimitata in FTTC e fibra FTTH;

– Chiamate illimitate per i primi 18 mesi;

– Modem WiFi Hub.

SKY WIFI ULTRA.

Al prezzo di 19.90 euro per i primi 18 mesi, per poi di 32.90 euro al mese. Essa offre:

– Modem WiFi Hub con rete mesh di WiFi Spot;

– Connessione Internet illimitata in FTTC e FTTH;

– Chiamate a consumo.

SKY WIFI ULTRA PLUS.

Al costo di 19.90 euro al mese per i primi 18 mesi, dopodiché 37.90 euro al mese. Offre:

– Connessione Internet alla massima velocità in FTTC e fibra FTTH;

– Chiamate illimitate per i primi 18 mesi;

– Modem WiFi Hub con rete mesh di WiFi Spot.

Infine, per quanto riguarda i prezzi della Smart TV, essi variano da 573 euro, per la 43 pollici, a 1149 euro, per la 63 pollici.

Per informazioni più dettagliate a riguardo potete consultare facilmente il sito ufficiale di Sky Wifi e valutare personalmente le offerte migliori a seconda delle vostre esigenze.