Con Fastweb Mobile gli utenti possono davvero dormire sonni veramente molto tranquilli, in questi giorni si ritrovano a poter sfruttare un rapporto qualità/prezzo più unico che raro, riuscendo ugualmente ad accedere ad un bundle più unico che raro, arricchito di contenuti di altissimo livello.

Attivare la promo è moto più semplice di quanto potreste mai immaginare, poiché vi basterà collegarvi al sito ufficiale, e selezionarla, per riuscire poi a goderne compiutamente senza dover spendere un centesimo. Ricordate infatti che inizialmente viene richiesto il versamento di 0€, sia per la promo che per la spedizione a domicilio della SIM effettivamente acquistata.

Fastweb Mobile, che occasioni in questo periodo

La migliore offerta di Fastweb Mobile è legata ai 100 giga offerti ad uno dei prezzi più bassi di sempre, poiché bastano soli 7,95 euro al mese per godere a tutti gli effetti di un rapporto qualità/prezzo più unico che raro. Da notare, ad ogni modo, che l’accesso alla suddetta è possibile a prescindere dalla provenienza, ciò sta a significare che risulta essere una promozione attivabile davvero da chiunque in italia.

Il costo fisso, come vi dicevamo pari a 7,95 euro al mese, è da versare direttamente tramite il proprio credito residuo, non presentando vincoli o limitazioni particolari. Inizialmente non viene richiesto il versamento di alcuna cifra, salvo il necessario per coprire la prima ricarica. Il bundle messo a tutti gli effetti a disposizione è di 100 giga al mese in 5G, con minuti illimitati utilizzabili verso tutti.