Unieuro è sempre pronta a ritagliarsi un grosso spazio nel mondo della rivendita di elettronica, mettendo a disposizione degli utenti un volantino che offre un eccellente rapporto qualità/prezzo, ed una campagna promozionale decisamente unica nel proprio genere.

Ad oggi la soluzione di cui vi parleremo nell’articolo, è da ritenersi valida nei negozi fisici in Italia, oppure anche direttamente sul sito ufficiale, dove si possono trovare gli stessi identici prezzi, e la possibilità di goderne con spedizione gratuita diretta verso il domicilio (solo nel caso in cui il valore dell’ordine fosse superiore ai 49 euro).

Unieuro, tutti gli sconti del volantino

Per buona parte della fine del mese di Luglio, Unieuro ha deciso di focalizzare la propria attenzione sul mercato legato al gaming e tutti i gamers che oggi si ritrovano a cercare la Sony PS5. La console più richiesta dell’ultimo triennio, infatti, nel periodo corrente viene proposta con uno sconto decisamente importante: 100 euro in meno rispetto al listino originario, promettendo così l’acquisto a 449 euro per la variante con disco.

Dopo aver aggiunto al carrello il suddetto prodotto, è arrivato il momento di integrarlo con una serie di titoli da non perdere, ecco quindi che sarà possibile pensare di acquistare innumerevoli giochi con prezzi che partono da soli 19 euro, fino a raggiungere un massimo di 49 euro. I dettagli del volantino li potete trovare, come al solito del resto, sia sul sito ufficiale che nel nostro articolo qui sotto.