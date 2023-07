I dati degli ultimi anni non sono bastati a far capire quello che sta succedendo in Italia ultimamente. Il riscaldamento globale sta facendo vedere i suoi frutti: il pianeta Terra risulta nella morsa del caldo ormai da qualche settimana. Se durante i giorni scorsi era stato già battuto il record delle temperature più alte mai registrate, sembra che la situazione sia ancora in divenire.

Le ondate di calore sembrano non volerne sapere di fermarsi e ora stanno colpendo l’intera area del Mediterraneo. I picchi di temperature più alti sono stati raggiunti soprattutto in Sicilia, regione che infatti batte tutti i record che sono stati registrati durante gli ultimi anni. Le giornate di luglio stanno dimostrando di poter mettere a serio rischio l’incolumità delle persone, soprattutto quelle anziane. Al momento la città di Catania presenterebbe una situazione molto particolare vista la temperatura registrata.

Caldo assurdo, è Catania la città dove sono state registrate temperature incredibili

Sono stati registrati dei dati a dir poco infernali nella città di Catania ultimamente. Il caldo terribile sarebbe arrivato a far segnare sul termometro l’assurda temperatura di 50 gradi.

Al momento non si tratta dell’unica città a registrare dati del genere, visto che anche a Foggia la temperatura della superficie terrestre è arrivata a questo valore. Sono messe a serio rischio le giornate estive dei cittadini, i quali non sono infatti più come trovare sollievo. Anche a Roma non si scherza: nella capitale italiana sono state registrate temperature con picchi fino a 45 gradi, mai visto prima d’ora.