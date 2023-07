A chi non è capitato almeno una volta di ricevere chiamate anonime. Ultimamente è una cosa che accade molto spesso e solitamente si tratta di chiamate spam fastidiose. A volte si trattava di pubblicità, altre volte di uno scherzo telefonico ed altre tentativi di truffa. In ogni caso, è utile conoscere chi si nasconde dietro queste chiamate per poterle bloccare o addirittura comunicare i dati alle autorità.

Esistono metodi per conoscere l’identità che si cela dietro le chiamate anonime. Ma prima di dirvi quali, ci teniamo a fare una premessa: se le chiamate sono disturbanti e vi sembrano qualche modo pericolose contattate subito le forze dell’ordine e magari, se riuscite, registrate la chiamata.

Il metodo migliore per bloccare le chiamate anonime

Chiariamo prima la differenza tra un numero sconosciuto ed un numero privato. Il numero sconosciuto è quel numero che vi appare sul telefono, ma di cui non avete memorizzato il contatto in rubrica: compaiono le cifre, ma non il nome. Quello privato, invece, è quando vi arriva una telefonata con le cifre numeriche nascoste. In sostanza, sul display del cellulare vi apparirà la scritta “Numero privato” o “Anonimo”.

Passiamo ora al metodo. Esistono numerose applicazioni che svelano chi ti chiama ma la più sicura è sicuramente Whooming.

Si tratta di un servizio funzionante sia per i cellulari che per i telefoni fissi, utilizzando la tecnica dell’inoltro di chiamata. In sostanza, la telefonata ricevuta è dirottata verso il numero di Whooming, che ne identifica immediatamente il reale numero di provenienza.

Solo per i primi 7 giorni i numeri verranno mostrati gratuitamente per intero. Alla scadenza del periodo di prova, le ultime cifre saranno oscurate. Se vorreste continuare a visualizzare il numero completo, basterà sottoscrivere un abbonamento a pagamento, pari a 11,99 euro/per tre mesi, 17,99 euro/per 6 mesi o 23,99 euro/anno.

Come attivare Whooming? Innanzitutto andrà scaricata l’app, poi basterà cliccare su “Aggiungi Numero” e immettere il numero di telefono personale su cui abilitare il servizio. Infine, bisognerà accettare i termini e le condizioni d’uso. A questo punto il servizio mostrerà come abilitare la deviazione delle chiamate sullo smartphone, cosicché le chiamate anonime vengano rifiutate e dirottate direttamente sull’app.

Sul sito ufficiale infatti vi è scritto: “Il tuo telefono funzionerà normalmente: ogni volta che riceverai una chiamata quando sei occupato, Whooming ti invierà una notifica in tempo reale con il numero che ti ha cercato.”

Se riusciste poi riusciti a di scoprire il numero che si cela dietro alle chiamate anonime , potrete ovviamente ricontattare il numero in questione. Un ultimo consiglio: occhio alla truffa dello squillo.