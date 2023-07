Un pericolo non da poco si staglia sempre all’orizzonte, le truffe sono pericolose e possono svuotare letteralmente il conto corrente privandolo di ogni singolo centesimo. Gli utenti si ritrovano in pochissimo tempo anche senza un euro, non capendo come a tutti gli effetti sia stato possibile raggiungere un simile risultato.

La maggior parte delle truffe va a comprendere un meccanismo molto datato, che prende il nome di phishing, una tecnica utilizzatissima da anni ormai, che nonostante tutto ancora oggi riesce a colpire un numero impressionante di utenti nel mondo (anche in Italia, ad esempio con le carte ricaricabili, inclusa la PostePay).

Truffe, i conti correnti degli utenti sono in pericolo

I conti correnti sono in pericolo a causa dell’incapacità dei singoli utenti di conoscere in maniera approfondita il web, a tutti gli effetti ignorano i pericoli che potrebbero incontrare, tanto da arrivare a fornire loro stessi le chiavi di accesso ai malviventi. Il tutto è possibile perché i suddetti vanno ad inviare un messaggio di posta elettronica (o SMS), nel quale si fingono l’azienda di cui si è a tutti gli effetti clienti.

Il corpo del messaggio spaventa il consumatore, il quale si ritrova a premere un link interno, pensando di collegarsi direttamente al sito ufficiale, quando la realtà è decisamente differente. A conti fatti, il sito a cui si andrà a collegare è gestito dal malvivente, il quale avrà poi libero accesso a tutte le informazioni digitate, come appunto le credenziali di accesso.