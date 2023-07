Rabona Mobile, ecco quale sarà la sorte dell'operatore telefonico

L’operatore di telefonia mobile Rabona Mobile ha recentemente affrontato una serie di problemi e disservizi che hanno portato a speculazioni sulla sua possibile chiusura. Questa “rogna” infinita, che ha iniziato a manifestarsi ad aprile, ha incluso l’impossibilità di inviare SMS, problemi con la navigazione internet e, più recentemente, problemi con le telefonate.

Rabona Mobile: le alternative all’operatore

Rabona Mobile ha risposto a queste preoccupazioni con una serie di comunicazioni. In una lettera aperta pubblicata sul proprio sito web, l’operatore ha spiegato che i problemi erano dovuti a un distacco programmato dalla rete deciso da Vodafone e operato da Plintron, che Rabona Mobile sostiene fosse ingiustificato. In seguito, Rabona Mobile ha annunciato che il Tribunale di Milano aveva accolto il suo ricorso cautelare contro Plintron.

Nonostante l’incertezza sul futuro dell’operatore, i disservizi sono gradualmente rientrati e i clienti con una SIM attiva possono ora fare telefonate, inviare SMS e navigare sulla rete Vodafone. Tuttavia, molti utenti stanno considerando di passare a un altro operatore e richiedere la portabilità del numero. Per coloro che stanno considerando di cambiare operatore, ci sono diverse alternative a disposizione. Queste includono l’attesa della risoluzione dei problemi legali che coinvolgono Rabona Mobile, l’affiancamento di una SIM di un altro operatore telefonico alla SIM Rabona Mobile, o il passaggio a un altro operatore richiedendo la portabilità del numero.

Per coloro che scelgono quest’ultima opzione, ci sono molte offerte disponibili da vari operatori virtuali italiani. Ad esempio, Spusu offre un piano tariffario con 70 GB di dati, 500 SMS e 2000 minuti per 5,99 € al mese, mentre Kena Mobile offre un piano con 150 GB di dati, minuti illimitati e 1000 SMS per 7,99 € al mese.

Insomma, nonostante le recenti difficoltà, Rabona Mobile continua a operare e a fornire servizi ai suoi clienti. Tuttavia, l’incertezza sul futuro dell’operatore ha portato molti utenti a considerare alternative.