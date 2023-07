Prosegue la disputa tra Rabona Mobile e Vodafone, un diverbio, di cui purtroppo ne fanno le spese sopratutto gli utenti finali, che si protrae ormai da 4 mesi e non sembra essere destinato a terminare in tempi relativamente brevi. Erano gli inizi del 2023 quando Vodafone, per divergenze contrattuali con Rabona Mobile, decise di iniziare a disattivare l’accesso ai servizi offerti, tramite l’aggregatore Plintron, al suddetto operatore virtuale.

Partendo da questo passo, nel corso degli ultimi 4 mesi gli utenti con una SIM attiva si sono visti disattivare la possibilità di inviare SMS, di navigare in rete, e per finire di effettuare chiamate. In poche parole, la SIM è divenuta quasi inutile, proprio perché al giorno d’oggi si può fare decisamente poco con essa (ciò che stupisce è che Rabona Mobile ancora oggi venda le proprie offerte, senza indicare i disservizi sul sito).

Rabona Mobile, cosa aspetta il futuro

Stando all’iter intrapreso da Vodafone, sempre tramite l’aggregatore Plintron, il 4 Luglio avrebbe dovuto interrompere completamente, ed unilateralmente lo ricordiamo, i servizi con Rabona Mobile, completando il distacco totale della rete. Per evitare quest’ultimo passaggio, lo stesso operatore ha presentato un ricorso cautelare al Tribunale di Milano.

La sentenza, almeno per il momento, sembra aver dato ragione a Rabona Mobile, infatti il Tribunale ha inibito Plintron italy al distacco della rete, o successive cessazioni di servizi. E’ presto per cantar vittoria, il tutto è solamente un provvedimento cautelare momentaneo, per una sentenza definitiva sarà necessario un processo più lungo e dovranno venire ascoltate anche tutte le parti in causa.