La piattaforma di e-commerce Amazon sta attualmente proponendo il Processore Desktop sbloccato Amd Ryzen 7 5700G 8-Core ad un prezzo incredibile.

Processore sbloccato significa che è possibile regolare la potenza, la tensione, il core, le impostazioni di memoria e molti altri valori chiavi del sistema. Tutto questo per riuscire ad ottenere prestazioni migliori. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Processore Amd Ryzen 7 5700G 8-Core in offerta su Amazon

Il processore Ryzen 7 5700G è basato su architettura Zen 3 come gli altri membri della gamma Ryzen 5000. L’APU è equipaggiata con 8 core / 16 thread, raggiunge una frequenza massima di 4,6GHz e supporta memorie DDR4-3200, mentre il comparto grafico mette a disposizione 8CU Vega a 7nm con un clock di 2GHz. Rispetto al Ryzen 7 5800X la frequenza massima è di 100MHz inferiore e manca il supporto al PCIe 4.0. Il TDP è di 65W e il prezzo è di circa 370 euro.

Secondo quanto dichiarato da AMD, le APU Cezanne si posizionano nello stack dei Ryzen 5000, andando ad occupare il posto di quelli che nelle vecchie generazioni erano i modelli “non-X”. Ciò significa che il Ryzen 7 5700G potrebbe essere identificato come un Ryzen 7 5800, se non fosse che questo processore esiste già ed è un’esclusiva OEM, così come il fratello maggiore Ryzen 9 5900.

In questo momento è possibile acquistarlo, attraverso questo link, a soli 187.20 euro invece di 324.40 euro, scontato del 42%. Be, sicuramente un ottimo prezzo per questo prodotto, meglio approfittarne!.