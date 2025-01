Il Samsung Galaxy S24+ vuole a tutti gli effetti essere lo smartphone del momento, un prodotto che viene surclassato dall’ormai imminente nuova generazione, ma che riesce comunque a continuare a garantire prestazioni da top di gamma, finalmente ad un prezzo maggiormente accessibile per il pubblico, anche grazie all’ottimo sconto lanciato da Amazon.

Il dispositivo, reso disponibile sul mercato nel corso del 2024, presenta un ampio display da 6,7 pollici di diagonale, un Dynamic AMOLED 2X che può raggiungere una risoluzione massima di 1440 x 3088 pixel, con densità di 509 ppi e soprattutto protezione Gorilla Glass Victus 2 con refresh rate a 120Hz. Sotto il cofano si trova un processore Samsung Exynos di ultima generazione, con 3,2GHz di frequenza massima di clock, alle cui spalle opera una GPU Xclipse 940, con 12GB di RAM e fino a 512GB di memoria interna (ricordando a tutti gli effetti non essere espandibile con l’ausilio di una microSD).

Samsung Galaxy S24+: occasione imperdibile su Amazon

La spesa che gli utenti si ritrovano a sostenere nel momento in cui fossero interessati all’acquisto del Samsung Galaxy S24+ è ridotta rispetto al passato, precisamente parliamo di un risparmio di quasi 400 euro, infatti l’ordine a questo link porterà ad una spesa di 933,13 euro, contro i 1309 euro previsti originariamente di listino. Il prodotto viene al solito commercializzato no brand con garanzia di 24 mesi.

Nella parte posteriore si può trovare un comparto fotografico di tutto rispetto, come i tre sensori fotografici: un principale da 50 megapixel, un ultragrandangolare da 12 megapixel, ed anche un teleobiettivo 3X da 10 megapixel. I video vengono girati al massimo in 8K a 30fps, con connettiivtà WiFi 6e, bluetooth 5.3, USB type-C 3.2, NFC e chip GPS.