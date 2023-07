L’operatore telefonico CoopVoce ha da poco introdotto importanti novità per il suo servizio VoLTE. Per chi non lo sapesse, VoLTE è la tecnologia che consente di effettuare e ricevere chiamate attraverso la rete 4G. L’azienda, nello specifico, ha reso finalmente automatica l’attivazione del servizio e ha aggiornato l’elenco degli smartphone ufficialmente compatibili, includendo nuovi modelli dei brand HONOR e Samsung.

Come funziona l’attivazione automatica di VoLTE CoopVoce

Dopo una prima fase sperimentale limitata ad un numero ristretto di utenti, il servizio VoLTE di CoopVoce è stato esteso a tutti clienti. Nella fase iniziale il servizio era usufruibile solo se si richiedeva l’attivazione manualmente tramite una pagina sul sito ufficiale dell’operatore.

Ora il processo è divenuto ancora più semplice. L’indicazione per l’attivazione manuale è infatti stata rimossa dal sito e il servizio VoLTE viene ora attivato automaticamente su tutti gli smartphone compatibili. Tale modifica facilita l’accesso al servizio, eliminando un passaggio che poteva tardare l’attivazione o essere, per qualcuno meno esperto, un ostacolo.

A quali dispositivi è disponibile ora il servizio?

Oltre l’automatizzazione dell’attivazione del servizio, CoopVoce ha aggiunto l’aggiornamento dell’elenco dei dispositivi compatibili con il VoLTE. Ai produttori Huawei e OPPO, aggiunti lo scorso giugno, sono stati introdotti alcuni modelli di smartphone HONOR e Samsung.

Tra i nuovi dispositivi compatibili troviamo: Honor 50 Lite, Honor 90 Lite, Honor Magic 4 Lite 4G, Honor Magic 4 Lite 5G, Honor X6a, Honor X8 5G, Samsung Galaxy A02s e Samsung Galaxy Z Fold, Galaxy S23, Galaxy A14, Galaxy A34 e Galaxy A54.

Con questa operazione CoopVoce implementa i suoi servizi, confermando la sua grande attenzione verso le esigenze della propria clientela. Inoltre, l’operatore, continua ad elaborare nuove ed ottime offerte per poter soddisfare ogni richiesta degli attuali e possibili clienti.