Very Mobile ha l'offerta shock che distrugge Vodafone

Oltre alle tante pubblicità in grande stile e fornite di grandi ospiti, Very Mobile riesce a imprimere la sua impronta sul mondo della telefonia. Bastano infatti pochissimi soldi per sottoscrivere una delle sue migliori offerte, la quale attualmente è disponibile sul sito ufficiale.

Si tratta di una promozione mobile che infatti riesce ad offrire il meglio, soprattutto grazie al periodo promozionale che durerà ancora per quattro giorni a partire da oggi. Sottoscrivendo la promo che prende il nome di GIGA X2, gli utenti potranno avere a disposizione contenuti raddoppiati per 6 mesi dalla sottoscrizione.

Trascorso questo periodo, i 200 giga messi a disposizione da Very Mobile torneranno 100, comunque ottimali per un mese intero. All’interno dell’offerta ci sono chiaramente minuti e messaggi senza limiti verso tutti. Venendo al prezzo finale, si tratta di una cifra di 6,99 € al mese per sempre.

Very Mobile batte nettamente la concorrenza a colpi di grandi offerte, ecco le sue condizioni

Ci sono tanti servizi che Very Mobile offre, soprattutto internamente. Il gestore virtuale, per non far spendere neanche un solo euro in più nel caso in cui dovessero terminare i giga per la connessione web, bloccherà la navigazione. Per consentire agli utenti di ripartire con la navigazione, bisognerà andare sull’applicazione ufficiale e scegliere il bottone per il rinnovo: sarà così che si riprenderà ad utilizzare la connessione ai costi di Very.

L’ultimo aspetto riguarda la ricarica, davvero molto facile da completare. Per non dare i pensieri inutili ai suoi utenti, Very Mobile consente il servizio di ricarica automatica.