Si può risalire alle persone chiamano in anonimo e ci disturbano ad ogni ora della giornata? Si può capire se un numero è spam? Ebbene, scoprire il numero di una chiamata anonima non è impossibile, anzi. Grazie a degli appositi servizi disponibili online è diventata una pratica piuttosto semplice.

Scopriamo quindi come fare per svelare il numero di una chiamata anonima già ricevuta, attivando preventivamente delle strategie.

Whooming: l’App migliore per scoprire chi ci chiama con l’Anonimo

Per poter scoprire il numero di una chiamata in anonimo, una delle app più consigliate è Whooming. Si tratta di un servizio italiano che permette di svelare il numero di chi chiama con l’anonimo. Funziona sia per i cellulari che per i telefoni fissi, utilizzando la tecnica dell’inoltro di chiamata. Cos’è? In pratica la telefonata ricevuta è dirottata verso il numero di Whooming, che ne identifica il reale numero di provenienza.

L’app può essere usata gratuitamente, ma i numeri di chi effettua le telefonate anonime verranno mostrati interamente solo per i primi 7 giorni. Successivamente le ultime cifre saranno oscurate. Se vogliamo continuare a visualizzare il numero completo, basterà poi sottoscrivere un abbonamento a pagamento, pari a 11,99 euro/per tre mesi, 17,99 euro/per 6 mesi o 23,99 euro/anno.

Per scoprire chi ci chiama con Whooming, basterà cliccare su “Aggiungi Numero” e immettere il numero di telefono personale su cui abilitare il servizio e accettare i termini e le condizioni d’uso. A questo punto il servizio mostrerà come abilitare la deviazione delle chiamate sullo smartphone, cosicché le chiamate anonime vengano rifiutate e dirottate sull’app.

Tuttavia, nel caso in cui le chiamate sono disturbanti in maniera ossessiva o vengono usate addirittura per minacciarvi, non indugiate e di contattate immediatamente le autorità competenti. Un suggerimento in più: in tal caso, registrate la chiamata per poter fornire più informazioni possibili ed effettuare la denuncia. Nei casi isolati e non troppo seri potete invece affidarvi a Whooming o a qualsiasi altra app che vi permetta di “sgamare” l’anonimo.