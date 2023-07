Truffe telefoniche, non fidatevi di questi numeri perché vi derubano in silenzio

Le truffe telefoniche sono un fenomeno in costante crescita, con malintenzionati che cercano di accedere ai dati sensibili degli utenti o di prosciugare i loro conti bancari. Queste frodi possono avvenire sia attraverso chiamate a numeri fissi che a cellulari, e spesso coinvolgono numeri sconosciuti o stranieri.

Truffe telefoniche: i numeri da cui girare alla larga

Le truffe telefoniche possono assumere diverse forme. In alcuni casi, gli utenti ricevono chiamate da numeri sconosciuti e, rispondendo, si ritrovano a perdere l’intero credito telefonico. In altri casi, più gravi, i truffatori possono richiedere l’inserimento di dati bancari, con il rischio di vedere azzerati i risparmi di una vita in pochi minuti.

Se si riceve una chiamata da un numero sospetto, è consigliabile riagganciare immediatamente e non richiamare. Inoltre, è importante non inserire mai sequenze alfanumeriche come #90 o #09 se richiesto da un chiamante, in quanto potrebbe trattarsi di un tentativo di accedere alla scheda SIM e effettuare chiamate a spese dell’utente.

Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ha fornito un elenco di numeri a cui non rispondere e che non vanno assolutamente richiamati. Tra questi ci sono:

+375602605281

+37127913091

+37178565072

+56322553736

+37052529259

+255901130460

Inoltre, è consigliabile diffidare da numeri che iniziano con i seguenti prefissi: +255, +371, +375, +381. Anche i numeri stranieri anticipati dal prefisso 02 possono essere pericolosi.

Per proteggersi da queste truffe, esistono diverse app e siti web che permettono di scoprire l’identità di un numero sospetto. Tra questi, Tellows.it e Chi-chiama.it offrono un servizio di ricerca che può aiutare a identificare i numeri truffaldini. Per gli utenti Android, l’app Truecaller può essere particolarmente utile. In conclusione, è fondamentale essere sempre attenti e cauti quando si ricevono chiamate da numeri sconosciuti o sospetti. Bloccare i numeri truffaldini sul proprio telefono è sicuramente la scelta migliore.