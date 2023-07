Come annunciato diversi giorni fa, nel corso delle ultime ore il produttore cinese Realme ha svelato il suo nuovo tablet di fascia media. Si tratta del nuovo Realme Pad 2 e quest’ultimo può vantare delle caratteristica davvero notevoli, come ad esempio la presenza di un display con una elevata frequenza di aggiornamento pari a 120Hz.

Realme annuncia ufficialmente sul mercato il nuovo Realme Pad 2

In queste ultime ore il noto produttore cinese Realme ha tenuto un evento di presentazione ufficiale durante il quale ha svelato il nuovo Realme Pad 2. Come già accennato in apertura, si tratta di un tablet appartenente alla fascia media del mercato ed è davvero interessante.

Il prezzo rimane contenuto (circa 250 euro al cambio), eppure le caratteristiche tecniche sono di tutto rispetto. Sul fronte troviamo ad esempio un ampio display con tecnologia IPS LCD e con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz. La diagonale è da 11.5 pollici e la risoluzione è pari a 2000 x 1200 pixel. Le cornici attorno allo schermo sembrano poi ben ottimizzate e simmetriche tra loro.

Dal punto di vista prestazionale, sotto alla scocca troviamo un processore di casa MediaTek. Si tratta del soc MediaTek Helio G99. A supporto delle performance, sono poi presenti tagli di memoria con 6 o 8 GB di memoria RAM LPDDR4X e 128 o 256 GB di storage interno. Lateralmente il frame ospita un sensore biometrico per lo sblocco, mentre sul retro trova posto un sensore fotografico da 8 MP.

Ricordiamo che il nuovo Realme Pad 2 sarà distribuito inizialmente in Cina ad un prezzo al cambio di circa 250 euro.