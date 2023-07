ho. Mobile distrugge Kena e Iliad con 300 GIGA e servizi unici

Nessun gestore virtuale sarebbe ad oggi capace di proporre un’offerta così vantaggiosa. Effettivamente quando si muove ho. Mobile, lo fa con tutte le precauzioni esistenti e in questo caso l’obiettivo era evitare che qualcuno potesse fare meglio. A testimoniarlo alla grande ci pensa l’offerta ora disponibile sul sito ufficiale, quella riservata agli utenti Iliad, Fastweb, Poste Mobile e MVNO vari.

Si tratta quindi di una grande opportunità che tiene conto di svariate richieste del passato da parte del pubblico. L’obiettivo adesso è solo uno, oltre a soddisfare i clienti, ovvero quello di battere la concorrenza non lasciando spazio a nessuna offerta rivale. ho. Mobile lo farà alla grande e con la sua promo piena di giga ora disponibile sul sito ufficiale.

ho. Mobile ha la soluzione migliore per battere la concorrenza: è la promo da 300 giga

L’opportunità che oggi il gestore virtuale consente di avere per un prezzo mensile di soli 10,99 euro per sempre parete con minuti senza limiti verso tutti i provider italiani fissi e mobili. A seguire ci sono anche i messaggi senza limiti verso tutti ma soprattutto il pezzo forte: ben 300 giga per navigare sul web utilizzano la connessione in 4G.

Questa nuova offerta non comprende costi di attivazione, siccome sono gratuiti. La stessa cosa vale anche per la scheda SIM che infatti non costerà nulla. L’unico onere che spetta a chi passa ad ho. Mobile con questa promo è di effettuare una ricarica da 11 euro, solo ed esclusivamente per coprire il costo di 10,99 euro della prima mensilità.