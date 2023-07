ho. Mobile regala 300 giga al mese con minuti ed SMS senza limiti

Molto spesso i contenuti migliori appartengono ai gestori virtuali, come sta dimostrando uno di quelli migliori in assoluto che prende il nome di ho. Mobile. Le sue offerte risultano sempre uguali, ovvero pronte a mostrare tanti contenuti al loro interno e prezzi molto più bassi del solito.

Non serve infatti descrivere le vecchie promozioni, ma solo l’ultima che è stata in grado di far sussultare ancora una volta gli utenti. Nessuno credeva che ho. Mobile potesse spingersi fino a questo punto con le sue promozioni mobili, ma effettivamente è accaduto. È arrivata una proposta unica nel suo genere che ogni mese costa solo 10,99 €, con il prezzo bloccato per sempre.

ho. Mobile, le migliori offerte della concorrenza non possono eguagliarlo: il gestore offre 300 giga al mese

ho. Mobile al suo interno dispone per gli utenti minuti e messaggi senza limiti verso tutti i provider italiani ma non solo. Il colpo grosso è offerto infatti dalla connessione ad Internet, disponibile con un quantitativo di 300 giga al mese in 4G.

L’attivazione almeno per il momento risulta gratis per tutti coloro che sceglieranno l’offerta, così come la spedizione della scheda SIM a domicilio. È obbligatoria, come è ovvio che sia, una prima ricarica da 11 € per coprire il costo del rinnovo.

Ricordiamo che il gestore dispone di una delle migliori reti mobili grazie all’appoggio a Vodafone, il miglior provider in assoluto in Europa. Disponibili all’interno dell’offerta anche tutti gli altri servizi utili per la segnalazione di chiamate ed SMS in entrata, così come il trasferimento di chiamata.