Vi piacerebbe non dover pagare mai più il bollo auto? e se vi dicessimo che è possibile, ma solo ad una condizione? andiamo con ordine, la tassa discussa nell’articolo viene riscossa direttamente dalle Regioni, ciò sta a significare che idealmente potrebbe variare in relazione all’area di applicazione, ma si basa esattamente sugli stessi coefficienti.

E’ una tassa di possesso che tutti i proprietari di un veicolo devono necessariamente versare allo Stato, ha un costo direttamente proporzionale alla potenza, che viene espressa direttamente in kWh o CV fiscali. Al giorno d’oggi il pagamento deve essere completato tramite bollettino postale, oppure recandosi direttamente in Posta, o nei principali siti di home banking.

Bollo auto, che notizia inaspettata

Nell’ultimo periodo gli Stati stanno facendo di tutto pur di ridurre al massimo il riscaldamento globale, e per raggiungere l’obiettivo ultimo è importante iniziare a diminuire le emissioni. Per questo motivo stanno spingendo moltissimo sull’acquisto di autovetture elettriche, incentivandole con la riduzione del bollo auto.

Come vi abbiamo anticipato, le normative potrebbero variare di regione in regione, ma in media in Italia il possessore di un’auto elettrica non paga il bollo fino a 5 anni dall’acquisto. Solamente in Piemonte e Lombardia tale esenzione è estesa per tutta la durata della vita della vettura; è importante ricordare essere una esenzione legata alla vettura, non all’individuo che l’ha effettivamente acquistata (quindi se venduta, viene ceduta anche la suddetta).