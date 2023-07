Le grandi case della telefonia mobile si sfidano con grande impegno anche in questo mese di luglio. Gli operatori come TIM, Vodafone, Iliad e WindTre sono al lavoro per garantire agli utenti i migliori servizi ricaricabile con promozioni che uniscono minuti, SMS e Giga internet ad un costo di grande convenienza.

TIM, Vodafone, Iliad e WindTre: le quattro migliori tariffe d’estate

La carrellata delle migliori promozioni dell’estate parte da TIM che assicura al pubblico la sua TIM Wonder. Il provider ha deciso di mettere a disposizione dei suoi abbonati una promozione che prevede chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica e 100 Giga per la connessione internet. Il costo è pari a 9,99 euro al mese.

A questa tariffa di TIM si oppone Vodafone che mette in campo la sua classica Special 100 Giga. Questa iniziativa del gestore inglese prevede chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica ed anche 100 Giga per la connessione di rete. Il prezzo è di soli 9,99 euro al mese.

Altra promozione vantaggiosa è la classica di Iliad: la Flash 150. Il gestore mette in campo minuti senza limiti, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica e 150 Giga anche con l’ausilio del 5G ad un costo di soli 9,99 euro.

A concludere questa rassegna c’è la promozione di WindTre con la sua WindTre Star+. La promozione prevede chiamate no limits, più SMS da inviare a tutti e 70 Giga al solo costo di 7,99 euro al mese.