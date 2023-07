Il colosso dell’e-commerce Amazon sta proponendo Samsung Galaxy Book 2 Pro ad un prezzo abbastanza interessante.

Anticipiamo subito che, nonostante il prezzo sia interessante, si tratta di un prodotto di altissima qualità, di conseguenza è abbastanza alto anche il prezzo. Scopriamo le sue caratteristiche.

Samsung Galaxy Book 2 Pro su Amazon

Il computer portatile Galaxy Book2 Pro non sacrifica nulla in termini di prestazioni, ma è estremamente leggero e caratterizzato dal profilo sottile. Galaxy Book2 Pro gestisce facilmente carichi di elaborazione pesanti con un processore Intel Core di 12a generazione basato sulla nuova architettura core ibrida.

Galaxy Book2 Pro è un PC portatile progettato per proteggere la tua privacy, mantenendo le informazioni critiche nascoste fino al livello del firmware e con funzionalità di sicurezza basate sull’hardware. Ottieni di più dal tuo Book2 Pro con i prodotti Samsung connessi. Trai vantaggio dalla comunicazione tra dispositivi compatibili per una produttività maggiore.

Schermi multipli, produttività migliorata: collega il tuo Galaxy Book2 Pro con un Galaxy Tab in modalità wireless per aggiungere un secondo schermo. Puoi duplicare o estendere, e lavorare su entrambi i dispositivi con Samsung Multi Control. Collega il tuo telefono al PC portatile: l’app del telefono è stata ottimizzata per gli utenti Galaxy con il collegamento a Windows. Questo e molto altro per il prezzo di 1503.32 euro. Seguite il link per maggiori dettagli.