La piattaforma di e-commerce Amazon sta proponendo il Samsung Galaxy Watch 4 Bluetooth ad un prezzo davvero molto interessante.

Si tratta di uno smartwatch dalle prestazioni davvero super, ricordiamoci insieme la scheda tecnica completa.

Samsung Galaxy Watch 4 su Amazon

Samsung Galaxy Watch 4 (40mm) è uno wearable con sistema operativo Android che potremmo definire di fascia media. Lo schermo da 1,2 pollici di questo wearable è di tipo SuperAMOLED ed ha una risoluzione di 396 x 396 pixel. La CPU è un Exynos W920 dual a 64 bit da 1.2 GHz e GPU Mali-G68, il tutto supportato da 1.5 GB di RAM e 16 GB di memoria non espandibile.

La batteria presente all’interno di questo dispositivo è da 247 mAh ma non è removibile. Lo smartwatch è costruito con cassa in alluminio e può contare su un design moderno e minimale, con cornici sottili. Come anticipato, viene proposto in due versioni: una da 40 e una da 44 millimetri, con due differenti diagonali del display. Le colorazioni sono tre, ma una di queste si differenzia in base alla variante.

Lo smartwatch fa segnare il ritorno di Wear OS, che in questo caso prende posto a bordo con la versione “Powered by Samsung” e con la personalizzazione One UI Watch. Gli utenti hanno a disposizione alcune gesture col polso: si può muoverlo verso una direzione per rispondere a una chiamata, scuoterlo per rifiutarla o per disattivare una notifica oppure fare un movimento come per “bussare” per attivare una funzione programmata. Tutto questo a soli 119 euro seguendo questo link.