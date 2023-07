Il produttore cinese Oppo sta preparando l’arrivo di un nuovo smartphone appartenente alla fascia media del mercato. Si tratta del prossimo Oppo K11 e, secondo quanto è emerso in rete in queste ore, sembra che ci stupirà grazie al suo compagno fotografico all’avanguardia. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Oppo K11, secondo i rumors stupirà grazie al suo comparto fotografico al top

Un nuovo smartphone a marchio Oppo sta per arrivare sul mercato mobile. Come già accennato, stiamo parlando del prossimo Oppo K11 e a quanto pare stupirà per il suo comparto fotografico all’avanguardia. In queste ore lo smartphone è stato infatti protagonista di svariati rumors e anche di un primo video ufficiale.

Stando a quanto è emerso, in particolare, il nuovo device potrà contare sulla presenza di un sensore fotografico principale IMX890. Si tratta dello stesso sensore montato a bordo del top di gamma Oppo Find X6. Ci troveremo quindi di fronte ad un comparto fotografico decisamente di rilievo per questa fascia di prezzo.

Il comparto fotografico incldue poi due altri sensori fotografici, di cui uno grandangolare da 8 MP e uno macro da 2 MP. Oltre a questo, sappiamo che il nuovo Oppo K11 vanterà la presenza di un ampio display con tecnologia SuperAMOLED con una diagonale da 6.7 pollici. La risoluzione sarà pari al FullHD+ e la frequenza di aggiornamento sarà pari a 120Hz. Secondo i rumors, poi, il processore prescelto potrebbe essere il soc Snapdragon 782G. All’appello non dovrebbe mancare nemmeno una batteria da 5000 mah con supporto alla ricarica rapida da addirittura 100W.