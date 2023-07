Kena Mobile, bastano 6 euro al mese per battere Vodafone

I gestori virtuali sono diventati tantissimi, con gli utenti che spesso li confondono. Il merito è delle grandi soluzioni che offrono, le quali molto spesso mettono sul piatto contenuti speculari. Tra questi ci sono tanti minuti, tanti messaggi e tanti giga, utili per la connessione ad Internet. Un solo nome però sarebbe stato in grado di distinguersi maggiormente, ovvero quello di Kena Mobile.

I provider migliori attualmente non riescono ad eguagliare l’offerta più vantaggiosa di questo gestore, il quale sta dimostrando di avere tanta qualità all’interno della sua ultima offerta. Stiamo parlando di una soluzione che di certo è difficile da pareggiare, siccome costa poco ed offre il massimo. Ogni mese infatti non ci sono problemi di prezzo, visto che quello impostato dall’azienda viene assicurato per sempre a tutti. Basteranno molto meno di 10 euro.

Kena Mobile ha la promo STAR a garantire convenienza e qualità agli utenti, ecco i contenuti

Partendo dal presupposto che l’offerta in questione è riservata solo ad alcuni utenti, ecco che al suo interno ci sono i migliori contenuti. Si parte da minuti illimitati verso tutti con 1000 messaggi. Seguono 130 giga in 4G ogni mese, il tutto per 6,99 € ogni 30 giorni. Non ci saranno costi di attivazione e il primo mese sarà gratuito.

In più è da precisare l’offerta di Kena Mobile su tutte le sue promo: ogni nuovo utente che passerà dalla parte del gestore virtuale, potrà godersi, oltre al mese gratis, anche 200 giga da consumare in 60 giorni. Non resta che dare un’occhiata al sito ufficiale per scoprire tutto.