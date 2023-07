Kena Mobile regala 200 giga e distrugge Vodafone

Tra i gestori virtuali il dominio sembra essere attualmente nelle mani di Kena Mobile. La promozione migliore è sicuramente quella che ogni giorno il provider pubblicizza sul suo sito ufficiale e anche in TV. Si tratta della famosissima STAR, offerta che al suo interno include tutto ciò che serve.

Si parte, come potete immaginare, da minuti illimitati verso tutti i numeri di ogni gestore. Seguono 1000 SMS da inviare a chiunque e 130 giga di connessione in 4G. Il prezzo mensile è di 6,99 € per sempre, senza rimodulazioni. Inoltre dal 22 giugno questa offerta regala 200 giga per 60 giorni a tutti gli utenti che entrano a far parte del mondo Kena e anche l’attivazione gratuita.

Kena Mobile: alcuni aspetti della STAR

La promo in questione si rinnova come tutte le altre in maniera automatica ogni mese. Ciò avviene mediante una ricarica automatica o mediante una ricarica manuale. Nel caso in cui abbiate attivato il servizio Ricarica Automatica sarà ovviamente diverso. Se invece verrà effettuato il pagamento con ricarica manuale, la vostra promo si rinnoverà da sola se il credito sulla SIM sarà sufficiente per coprire il costo dell’offerta stessa.

All’arrivo della data di scadenza, il rinnovo sarà scalato dal credito residuo della scheda SIM, il tutto entro un massimo di 4 ore dall’orario della prima attivazione con successiva conferma mediante un SMS. Se il credito non sarà sufficiente a coprire il costo del rinnovo della promo, la fruizione verrà automaticamente sospesa. Nel periodo di sospensione i messaggi, i minuti e la connessione dati saranno tariffati come prevede il Piano Base Kena, finché il credito non sarà esaurito.