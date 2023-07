Emoji - l'elenco si aggiorna, nel 2024 un'ondata di novità

L’Unicode Consortium, l’organizzazione che supervisiona lo sviluppo delle emoji, sta valutando una serie di nuove aggiunte per la versione 15.1 delle Emoji, prevista per il 2024. Tra le potenziali nuove emoji ci sono quelle che esprimono assenso o dissenso attraverso movimenti orizzontali e verticali della testa, offrendo un’alternativa ai tradizionali pollici in su o in giù. Ma non sono le uniche.

Emoji: tra meno di un anno potremo utilizzare le novità in creazione

Nel regno animale, potrebbe fare la sua comparsa la fenice, rappresentata in una versione stilizzata con tre code. Per quanto riguarda i cibi, potrebbero essere introdotte le emoji del lime e del fungo marrone. Tra gli oggetti inanimati, si sta considerando l’aggiunta di una catena spezzata, simile all’emoji della catena già esistente. Per quanto riguarda l’accessibilità e la rappresentazione della vita quotidiana, sono in fase di valutazione quattro emoji che rappresentano diverse composizioni familiari. Queste emoji sono rappresentate da silhouette grigie su uno sfondo grigio, senza identificare specificamente i generi dei membri della famiglia.

Infine, alcune emoji esistenti potrebbero essere riviste per offrire più opzioni di direzionalità. Ad esempio, l’emoji del corridore e quella della persona che cammina potrebbero essere impostate per muoversi sia da destra che da sinistra. Lo stesso vale per le emoji della posizione in ginocchio, delle persone in sedia a rotelle e del simbolo per le persone non vedenti.

Queste potenziali nuove emoji sono ancora in fase di valutazione e la decisione finale sarà presa dall’Unicode Consortium a settembre di quest’anno. Se approvate, le nuove emoji saranno implementate su tutti i dispositivi compatibili nel corso del 2024.