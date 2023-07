CoopVoce batte Vodafone, 180 giga al mese quasi gratis

Battere i gestori virtuali risulta praticamente impossibile soprattutto alla luce delle migliori offerte lanciate. CoopVoce è il provider capofila, grazie soprattutto alle sue offerte mobili.

Sul sito ufficiale è tutto ben descritto, tra prezzi, contenuti e soprattutto qualità di rete. Ricordiamo che la migliore offerta del momento è disponibile ancora per tutti, ma solo fino al prossimo mese di agosto. Non resta che dare un’occhiata ravvicinata per scoprirla.

CoopVoce ha la promo che può far battere il cuore ad ogni utente, ecco la nuova EVO 180

Mancano ancora 16 giorni e qualche ora per riuscire a sottoscrivere l’offerta migliore ad un prezzo assurdo. CoopVoce lascia a tutti l’opportunità di sottoscrivere fino al 2 agosto prossimo una promo con tutto incluso che nessun altro provider riesce ad eguagliare.

Il nome EVO 180 dovrebbe già schiarire le idee a tutti: al suo interno c’è ogni cosa, soprattutto in termini di connessione web. Bastano infatti sono 7,90 € al mese per sempre per potersi godere 180 giga in connessione 4G.

Ovviamente non finisce qui siccome CoopVoce pensa anche a chiamate e messaggi. Nel prezzo sono inclusi minuti senza limiti verso tutti con 1000 SMS.

Il costo di attivazione sarà di 10 €, con la scheda Sim che invece arriverà a casa senza costi aggiuntivi. La spesa totale, almeno per il primo mese, sarà dunque di 17,90 €.

Saranno inclusi tutti i migliori servizi all’interno della promo, con la possibilità di richiedere magari una eSim per un’attivazione più veloce. In più la copertura sarà garantita visto che l’Italia vede la rete di CoopVoce nel 99,8% del territorio.