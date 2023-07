Virgin Fibra comunica la partnership con Fastweb, che permetterà al servizio di connettività di Virgin Fibra di essere disponibile anche sulla rete FTTH (Fiber To The Home) di Fastweb Wholesale. L’obiettivo di Virgin Fibra è quello di rendere il passaggio alla fibra ottica pura facile e senza soluzione di continuità per tutti i suoi utenti, eliminando i vincoli contrattuali e le gravose penali dovute dei servizi di comunicazione.

Il servizio è operativo dal 14 luglio: l’accordo allunga il footprint del servizio a banda ultralarga di Virgin Fibra associando una copertura FTTH aggiuntiva fino a 7,8 milioni di case.

L’accordo Virgin Fibra – Fastweb

La firma dell’accordo ha consolidato il ruolo di Fastweb quale fondamentale gestore di riferimento per la fornitura all’ingrosso di servizi di accesso a banda ultralarga. Testimonia anche la forte richiesta di connettività da parte di operatori che si affidano all’innovativa piattaforma wholesale di Fastweb e alle sue tecnologie di rete, al fine di fornire i migliori collegamenti ai propri utenti.

Tom Mockridge, CEO di Virgin Fibra, ha affermato: “La partnership con Fastweb rappresenta un grande passo in avanti nel posizionamento di Virgin Fibra come operatore della fibra pura, libera dal rame, in Italia. Vogliamo offrire ai nostri utenti il miglior servizio di connettività in fibra in aree sempre più estese del Paese e questo accordo ci permette di arrivare nelle case di un numero sempre maggiore di italiani, per portare la fibra, una tecnologia sostenibile, performante, veloce con un ragguardevole risparmio di consumo energetico e senza vincoli contrattuali“.

Fabrizio Casati, Chief Wholesale Officer di Fastweb, ha dichiarato in merito: “Grazie a questo accordo ampliamo ulteriormente il numero di operatori che utilizzano le nostre infrastrutture di nuova generazione per fornire servizi di connettività ai propri clienti, rafforzando così il nostro ruolo nel mercato wholesale di servizi di accesso e contribuendo ad accelerare la digitalizzazione di famiglie e imprese italiane“.

Cosa porterà agli utenti questa “unione”?

Virgin Fibra porterà ora nelle nostre abitazioni la Fibra Pura FTTH, garantendo la migliore tecnologia sostenibile di rete al momento disponibile. Questo vuol dire che gli utenti Virgin avranno accesso ai 2.5 Giga di velocità massima, ottenendo una connessione di 12 volte più veloce rispetto a quella in misto rame (FTTC). Inoltre, il servizio offerto ha il vantaggio di essere molto flessibile. Questo può essere disdetto in ogni momento, senza alcun costo di uscita, e la garanzia di un prezzo bloccato per sempre, difendendo così il consumatore dall’attuale crescita dell’inflazione.

Con questo ulteriore investimento nella banda ultralarga, Virgin Fibra rende ancora più forte la sua presenza sul mercato. Esso è un passo importante e fondamentale per la diffusione del servizio di fibra pura.

Tutto ciò rende Virgin Fibra un servizio ancor più temibile per gli altri operatori, un unione in grado di far tremare tutti i competitor del settore.