Whatsapp, come risaputo, rappresenta probabilmente la più diffusa ed utilizzata piattaforma di messaggistica istantanea esistente al mondo. La sua elevata popolarità, tuttavia, non dipende esclusivamente dal tipo di servizio che l’applicazione offre, ma anche dalla pluralità di funzioni e aggiornamenti che l’app continua ad inserire giorno dopo giorno. Dimostrando, in questo modo, una particolare attenzione alle richieste e ai desideri dei suoi utenti. A tal proposito, è piuttosto recente il lancio di due modifiche di Whatsapp che saranno rese disponibili dall’installazione del nuovo aggiornamento, attualmente ancora in fase di elaborazione. Si tratta di modifiche disponibili solamente per i dispositivi IOS e che, ad oggi, sono state rilasciate solamente per un campione di clienti beta selezionati.

Tuttavia, guardiamo ora più nel dettaglio di cosa si tratta.

Whatsapp: nuovi aggiornamenti per IOS

La prima modifica è rivolta al design della piattaforma. In particolare lo stile delle barra di ricerca , che assume una colorazione traslucida , molto particolare e bella da vedere. Si tratta, come abbiamo appunto detto, di una modifica che riguarderà solamente i dispositivi iOS.

Un'altra modifica riguarda invece una nuova modalità di accesso per la versione WhatsApp Web, che non richiede la scansione del QR code, ma basta inserire il proprio numero di telefono. Per accedere alla versione web della piattaforma con recapito telefonico basta seguire alcuni passaggi: