Come ben saprete il colosso Meta, che gestisce Facebook, Instagram e WhatsApp, è costantemente al lavoro per cercare di rendere la nostra esperienza d’uso più bella possibile.

Nell’ultima Beta di WhatsApp è stata scovata una funzione che potrebbe essere molto carina da utilizzare sull’app. Scopriamo insieme di che cosa si tratta.

WhatsApp Beta: scovata una nuova funzione

Come appena anticipato, nella nuova Beta di WhatsApp è stata scovata una funzione abbastanza interessante e carina da poter utilizzare sull’app. Stiamo parlando della possibilità di animare il nostro avatar personalizzato. Inoltre WhatsApp ha iniziato già da tempo a testare la possibilità di rendere automatico il processo di creazione dell’avatar partendo da una foto, decisamente più comodo.

Più recentemente, è stata ampliata la raccolta di avatar messa a disposizione degli utenti che hanno concluso la configurazione del proprio personaggio. Nell’ultimo aggiornamento 2.23.15.6 beta per Android, disponibile su Google Play Store, WhatsApp ha iniziato a introdurre anche le versioni animate del pacchetto avatar che consentiranno di rendere più dinamiche le conversazioni. La funzione, al momento, è ancora in fase di sviluppo e verrà rilasciata per tutti in un futuro aggiornamento dell’app.

Per quanto riguarda iOS, con la versione beta 23.14.1.75, disponibile sull’app TestFlight, WhatsApp sta testando una nuova interfaccia, più chiara, per l’elenco delle chat oltre a nuovi punti di ingresso per liste broadcast e gruppi, questi ultimi posizionati al di sopra della barra di ricerca. Che dire, non vediamo l’ora di testarle con i nostri occhi!.