Il PC desktop più piccolo e potente è il Mac mini M2, è in SCONTO su Amazon

Oltre alle grandi offerte che riguardano prodotti del mondo dell’elettronica più famosi, Amazon si dedica anche agli accessori. Gli utenti sanno benissimo infatti di poter fare riferimento al sito e-commerce per acquistare quei piccoli oggetti che possono tornare utili in ogni momento, magari spendendo solo una manciata di soldi. Oggi però parlando degli articoli più importanti, c’è un particolare computer disponibile in sconto. Si tratta del Mac mini, dispositivo aggiornato all’ultimo processore M2 di Apple.

Mac mini in sconto su Amazon, ecco quanto costa

Basta collegarlo ad uno schermo per avere tutte le potenzialità di un Mac di Apple. Questo è il Mac mini, dispositivo che si basa su 256 giga di memoria SSD, 8GB di RAM e un chip Apple M2.

Il prezzo oggi su Amazon scende del 22% e porta il computer a costare solo 569 euro in sconto.