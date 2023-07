In futuro Apple potrebbe realizzare degli iPad ancora più sottili. Ad alimentare le speranze è l’ultimo brevetto depositato dall’azienda, che mostra un cover per tablet decisamente innovativa.

Il documento descrive una custodia molto particolare che potrebbe essere sfruttata dal colosso per rendere i suoi dispositivi più leggeri e maneggevoli.

Apple potrebbe creare iPad più sottili grazie a una nuova cover!

L’11 luglio 2023 Apple ha depositato il brevetto numero US 11.698.663, chiamato “Peripheral Housing for a Computing Device”. Il documento contiene al suo interno delle immagini che accompagnano la descrizione di una nuova cover per iPad.

La custodia innovativa pensata da Apple differisce dalle altre poiché prevede l’inserimento di un solo bordo del dispositivo. Attaccando soltanto un lato dell’iPad alla cover, sarebbe ancora più semplice trovare l’angolazione adeguata all’azione che si desidera eseguire, come guardare un video o un film senza difficoltà. Inoltre, la custodia consentirebbe di posizionare il dispositivo in piedi su una superficie senza dover ricorrere a supporti esterni.

A rendere ancora più interessante la custodia è la presenza di un alloggiamento per la Apple Pencil e la possibilità che essa contenga al suo interno anche alcune componenti essenziali dell’iPad, come la batteria e la fotocamera. Spostando queste ultime all’interno della cover, il colosso potrebbe facilmente realizzare dei tablet particolarmente sottili e leggeri ma le probabilità che decida di stravolgere i suoi dispositivi non sono poi così alte.

Ancora una volta il documento registrato da Apple potrebbe non essere destinato a diventare realtà ma senza alcun dubbio mostra una soluzione sulla quale l’azienda potrebbe ulteriormente lavorare per proporre in futuro novità interessanti.