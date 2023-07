In occasione del Festival of Speed, in programma il 13 luglio a Goodwood, MG Motor UK si appresta a mostrare al mondo un concept decisamente speciale, la MG EX4, un’altra auto ad alte prestazioni pensata per celebrare la Metro 6R4, una vera e propria leggenda del rally degli anni ’80.

MG Motor, azienda leader nel settore della produzione di automobili, di cui vi abbiamo più volte parlato nelle scorse settimane/mesi, vuole compiere un nuovo passo verso il futuro, mantenendo comunque un occhio al passato, volendo infatti celebrare le migliori vetture che hanno letteralmente fatto la storia: come appunto la Metro 6R4, una vera e propria leggenda del rally negli anni ’80.

MG EX4, un piccolo spoiler

La presentazione del concept avverrà nel corso, come anticipato del resto, del Festival of Speed, un evento che si terrà il 13 luglio a Goodwood; l’azienda ha fornito solamente un accenno delle sue specifiche tecniche, sottolineando che presenterà una trasmissione elettrica con doppio motore per una potenza totale di 435 CV (320kW) ed una coppia che possa raggiungere anche 600Nm.

Il prototipo è stato progettato dal team MG del SAIC Design Advanced di Londra, il quale a sua volta ha svolto un ruolo importante anche nella realizzazione della MG Cyberster (la vettura ufficiale che sarà presente allo stesso evento). La livrea della vettura è stata realizzata appositamente per il Festival of Speed, con il chiaro intento di celebrare il 40esimo anniversario della Metro 6R4, il modello appunto di cui vi parlavamo poco sopra.

Se interessati a ricevere maggiori informazioni, potete collegarvi direttamente al sito ufficiale dell’azienda stessa.