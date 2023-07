L’Italia ha messo in fase di test un nuovo servizio di allarme che prevede l’invio di un SMS di emergenza per avvisare quanto prima possibile il verificarsi di un evento in grado di mettere a rischio la popolazione, stiamo parlandi di IT-Alert, un servizio che sfruttando le connessioni cellulare, fa arrivare un messaggio prioritario a tutti gli smartphone dei cittadini coinvolti con un messaggio d’allarme scritto sia in inglese che in italiano e con un volume di notifica molto alto.

I test inizialmente avevano coinvolto solo la Toscana, per poi però essere estesi al resto di Italia, allo stat attuale la situazione è la seguente:

28 giugno : Toscana, effettuato con successo.

: Toscana, effettuato con successo. 30 giugno : Sardegna, effettuato con successo.

: Sardegna, effettuato con successo. 5 luglio : Sicilia, effettuato con successo.

: Sicilia, effettuato con successo. 7 luglio : Calabria, effettuato con successo.

: Calabria, effettuato con successo. 10 luglio: Emilia-Romagna, effettuato con successo.

A quanto pare però si tratta solo della prima tranche di test conclusasi ieri, ne arriveranno altri prossimamente.

IT-Alert come allerta

Il sistema è pensato per raggiungere tutti il prima possibile in caso di scenari a dir poco catastrofici:

maremoto generato da un sisma;

collasso di una grande diga;

attività vulcanica, relativamente ai vulcani Vesuvio, Campi Flegrei, Vulcano e Stromboli;

incidenti nucleari o situazione di emergenza radiologica;

incidenti rilevanti in stabilimenti soggetti al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (Direttiva Seveso);

precipitazioni intense.

Si tratta di una presa di posizione legata soprattutto ai recenti eventi che hanno coinvolto l’Emilia Romagna con il nubifragio che ha causato danni su danni, in modo da consentire alle persone di mettersi in salvo per tempo e avvisare anche chi gli sta intorno e magari è sprovvisto di smartphone.